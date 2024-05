Kas allergiaga last tohib vaktsineerida? Aga nohuga? 10 levinud küsimust laste vaktsineerimise kohta

Eesti laste hõlmatus riikliku immuniseerimiskava vaktsineerimistega on Terviseameti andmetel oluliselt vähenenud. Kas munaallergiaga last võib vaktsineerida? Mis on liitvaktsiinid? Mida teha, kui vaktsiin jäi õigel ajal tegemata? Need on vaid mõned korduma kippuvatest küsimustest, millega lapsevanemad arstide poole pöörduvad.