VIDEO | Kiire ja lihtne moodus lapse aja sisustamiseks: kodune bowlingurada, mille koristamine võtab alla minuti!

Pole mingi saladus, et lastele meeldib asju loopida. Ja kui oleme õnnelikud, on selleks asjaks pall. Paraku pole iga kell võimalik minna õue lapsega palli mängima ja eks küsimus: „Kuidas last lõbustada,“ käib iga vanema peast läbi igapäevaselt. Siin sulle üks lihtne idee!