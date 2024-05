KRISTIINA BLOGI | Elu muutuks üksluiseks, kui hirmust haiguste ees jääks mitu kuud kõikjal käimata

Ma ei pea end tohutuks kanaemaks, kuigi elukaaslane on korduvalt ette heitnud, et olen teatud olukordades liiga ettevaatlik või piiran laste vaba mängu (eelkõige kiiruse ja kõrguse kontekstis). Samas on pea kõik tütarde suuremad kukkumised ja traumad juhtunud siis, kui mind ei ole juures ja neil laseb vabalt mängida issi ... Ei teagi, kumb lähenemine on õigem, küllap on tõde, nagu enamasti, kusagil seal vahepeal.