Kui kaaslane viib lapse halvale teele. „Mu pojal polnud kondoomideks raha. Tüdruksõber utsitas teda klassivenna telefoni varastama...“

Peale paarikuist n-ö käimist otsustasid Kaspar ja tema esimene tüdruksõber Kerli teineteisele süütuse kaotada. Teismelistel hormoonid möllavad ja ilmselt avaldas kogetu neile nii palju muljet, et esimesest korrast sai teine, kolmas, neljas jne. „See, et teismelised ühel hetkel oma seksuaalsust avastama hakkavad, on täiesti normaalne ja minu rõõmuks harrastasid nad ka turvaseksi. Tean seda, sest üks mu sõbrannadest töötab meie kodulähedases kaupluses kassapidajana ja kord oli poeg sattunud hunniku kondoomipakkidega just tema kassasse,“ jagab Heleri.

„Kondoomid pole aga teismelise taskuraha arvesse võttes just kõige odavamad asjad, mida osta, ja kui neid läheb vaja palju, võib see kulu päris suureks muutuda. Ma emana ei taibanud sellest pojaga rääkida, sest seni olime teda kasvatanud nii, et oma taskuraha ja sellega tehtud kulutuste eest vastutab poeg ise. Ilmselt oli see viga…“