Liina Kersna: Montessori pedagoogika õpetab lastele head eneseregulatsiooni

„Varasematest uuringutest on teada, et eneseregulatsiooni oskuste arendamine varases lapsepõlves on seotud paljude positiivsete tulemustega, nende hulka kuuluvad näiteks edukas kooliminek, kõrgemad akadeemilised saavutused noorukieas, paremad tervisenäitajad ja kõrgem sissetulek,“ toob Liina Kersna oma ettekandes välja. Oma vaatlustes nägi naine ka seda, et Montessori juhendajad innustavad õpilasi pidevalt varasemalt õpitut meelde tuletama.

6-12 eluaasta vahele jäävate õpilaste õpperühma vaadeldes selgus, et laps saab tõesti klassis valida, mis ülesannet ta teeb, kui põhjalikult, millal, kellega ja ka kus.

„Olime selle nädala jooksul igapäevaselt tunnistajaks, kuidas mõni laps otsustas ühte ülesannet teha täie keskendumise juures mitu tundi, vahel suisa pool päeva. Ühel päeval joonistasid lapsed koopamaalingut, enamasti said lapsed sellega hakkama 20-30minutiga, aga oli üks laps, kes tegi seda koopamaalingut keskendunult pool päeva. Teised lapsed käisid teda vaatamas ja kiitmas, tema muudkui jätkas. See on hea näide soorituse kontrollimisest: kui ma tahan teha ühte ülesannet põhjalikult, siis keegi ei tule mind katkestama ja ütlema, et sa ei saa seda nii pikalt teha. Samas on ka aksepteeritav see, kui laps võtab ülesande, aga talle ei meeldi seda teha, paneb ta selle kõrvale ja jätkab mõnel teisel ajal. Ülesande võib ära teha nii maksimaalse kui ka minimaalse pingutusega,“ toob Liina Kersna välja.