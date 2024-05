Mures ema: mu laps on tubli ja igati eakohase arenguga, aga lasteaia väitel on ta arengust täiesti maas. Mida teha?

Ka lapse iseloomu suhtes tundub nagu lasteaias ja kodus oleks juttu täiesti erinevast lapsest. Ma olen juba veidi nõutu. Minu meelest on lapse areng igati okei – mõnda asja oskab ta eakaaslastest paremini, mõnda halvemini. Tore „keskmine“ oma tugevuste ja nõrkustega nagu iga indiviid võikski olla. Lasteaiast uurides ei saanud ma ühtki head vastust, lihtsalt keerutamist ja nüüd on mul palju segaseid tundeid. Kuidas seda olukorda lahendada? Kas seda üldse on vaja lahendada?

Olen alati olnud lasteaiaga väga koostööaldis. Palun alati sealt tagasisidet ja olen andnud märku, et kui on vaja last kuidagi toetada, siis olen valmis selle nimel tegutsema. Aga mida teha, kui teised kiidavad, et lapsel tuleb see või teine hästi välja, logopeed on ta arengu heaks kiitnud ja üks õpetaja annab märku, et laps ei oska midagi? Näiteks ütles õpetaja, et lapsel on vaid üksikud sõnad ja ta kasutab suhtlemiseks lihtsalt häälitsemist.