PODCAST | Liisu Miller: lapsi ei saa kasvatada ilma ennast kasvatamata

Sisulooja Liisu Miller on tuhandete emade poolt armastatud oma ausa sisu tõttu

Liisu Miller on sotsiaalmeedias palavalt armastatud, alati stiilne ja kauni koduga. Rääkisime temaga emadepäeva eel kõigest emadusega seonduvast. Nii sellest, kuidas emadus naist muutnud on, mil võrral erineb tema tänane vanemlus sellest, mis enne lapsi plaanis oli, kui ka mis on olnud suurimad väljakutsed ja rõõmud. Liisu jagab oma värvika elu muljeid ning kasvatuspõhimõtteid ehk juttu tuleb ka sellest, kuidas tulla toime koduses kaoses kolme pojaga.