Nohu kiusab või kollid on pidevalt seal, kus ei peaks? Nipid lapse nuuskama õpetamiseks

Lastel on kergem ükskõik millist uut oskust õppida, kui protsess on tehtud nende jaoks mänguliseks. Siin mõned viisid, kuidas seda teha.

Veealused mullid

Kui on käes vannitamisaeg, lase lapsel vette ninaga mulle puhuda. Võid last innustada ka kasutades rollimänge ja lastes tal ette kujutada, et ta on mereelukas. Kui ta hakkama saab, saad hiljem last nuuskama suunates talle seda mängu meelde tuletada.

Ninaralli

Aseta kas vatipall, sulg või tükike salvrätikut lamedale tasapinnale ja palu lapsel ainult oma ninast tulevat õhku kasutades see võimalikult kiiresti paigalt liigutada. Ole hoiatatud, et selle tegevusega võib kaasneda ka parajas koguses tatti, nii et koristusvahendid olgu käepärast!

Tantsiv taskurätik

Anna lapsele salvrätik, lase tal seda enda nina ees hoida ja palu tal see ninast puhudes tantsima panna. Võid taustaks mängima panna ka muusika ning võite koos oma salvrätikuid näiteks muusika taktis tantsima panna.

Oluline meeles pidada

Kui laps on aru saanud, kuidas läbi nina korralikult puhuda, on aeg salvrätikut eesmärgipäraselt kasutada. Õpeta lapsele, kuidas enne puhumist tuleks kinni suruda see ninapool, millest ta hetkel ei nuuska. Vajadusel demonstreeri seda lapsele kõigepealt ise. Lapsed armastavad täiskasvanuid imiteerida, mistõttu on hea, kui laps näeb sind seda kõigepealt tegemas.

Kui tol hetkel ninast midagi ei tule, pole midagi. Oluline on see, et laps saaks aru, kuidas salvrätikut kasutada. Sama tähtis on ka õpetada lapsele pärast nina nuuskamist käte pesemist! Veel üks asi, mida ei tohiks unustada on see, et kasutatud salvrätik tuleb pärast nuuskamist minema visata. Kui eelistad kasutada tekstiilist rätikuid, tuleb need pessu panna. Mida rutem laps neid liigutusi samuti nuuskamisega seostab, seda parem.

Kui hakkad lapsele nuuskamist õpetama perioodil, mil tal on nohu ja ta ninaalune on ärritunud, siis ära unusta kasutada kreemi, mis seda leevendaks. Punetava ninaga nuuskamine on valus ja võib lapses tegevuse vastu hoopis vastumeelsust tekitada.

