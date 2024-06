Matkareis nelja lapsega Norras? Vabalt! „Lapsed ei kartnud, aga minul olid öösel painajad kuidas kivilt sügavikku kukun“

Matkareisidega alustasime siis, kui kolmikud olid kuuesed. Et katsetada, kuidas nad vastu peavad, tegime esimese nädalase telkimisreisi Lätti ja Leetu. Sealt edasi on läinud reisid üha pikemaks ning nüüdseks oleme käinud telkidega Valgevenes, Ungaris, Serbias, Taanis, Soomes, Rumeenias ja USAs. Viimastel aastatel on reisid olnud juba kolmenädalased. Osalt seetõttu, et oleme kogenud matkajad, osalt seetõttu, et sihtriiki jõudmine on võtnud kauem aega.