Oluline teada! BPA on beebidele ohtlik. Kas „BPA-vaba“ märgise puudumine toodetel annab ikka kindluse, et need on kahjulikest ainetest vabad?

„Meie peres kasvavad kaks last vanuses 2 ja 5. Mõlema lapse puhul olen beebiajast saati hoolega jälginud, et kõik mänguasjad ja sööginõud oleksid BPA-vabad. Eriti oluline on see minu jaoks joogi- ja lutipudelite puhul, mis on lapsel pidevalt suus. Vähem olulised pole mänguasjad, mis on mõeldud närimiseks.

Kuigi siiani olen märganud, et BPA-vaba märgis on ikkagi suuremal osal toodetest peal, siis ühel hetkel panin tähele, et seda märgist enam ei ole ning kuigi tootjad lubavad, et nende beebi- ja väikelastele mõeldud tooted on kahjulikest ainetest vabad, siis märgist toodetel peal ei ole.