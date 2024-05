KUULA | Treener: huviharidus peaks olema lapsele rõõmuks, mitte koormaks

Markus on olnud lapsena treenitava rollis ja tegutseb praegu tantsuõpetajana. Ta jagab oma kogemusi, mille poolest erineb praegune huviharidusele lähenemine varasemast. Arutleme, kuidas korraldada huviharidust nii, et lapsel oleks olemas vajalik turvatunne ja et treenerid läbi ei põleks, ning missugune võiks olla lapsevanema, lapse ja treeneri koostöö.