„Kolmene on mulle täiesti pähe istunud. Ta ei kuula mind ja tahab kõike dikteerida. Kõik päevad on vaidlemist täis“

„Ma tean, et ta nõudmistele järele andmine ainult kasvatab probleemi, aga kui aeg tiksub peale, ei näe ma ka muud lahendust. Tagatipuks andis ta ükspäev mulle teada, et tema on boss ja tema otsustab. Õudne on see, et tal on õigus,“ tunnistab kolmeaastase poja ema, et olukord on tal üle pea kasvanud. Küsisime pereteraapia väljaõppes olevalt psühholoogilt nõu.