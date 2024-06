Pered, kellel on kriisiolukorraks põhjalikud plaanid. „Sõjahirmust tekkivat ärevust saab maandada ettevalmistusi tehes“

Ilonal on kaks last, Isabel (6) ja Mattias (16), kes on paratamatult tänu meediale sõjateemaga vähem või rohkem kursis. Kuna Ilonat kohustab sõja korral maha jääma nii meediku­amet kui ka sõjaaja amet sanitarina, on nende perel plaan sõjaolukorras lapsed isaga võimalikult kaugele saata.