Soovin kriisiolukorras olla abistaja, mitte aidatav

Päeval, kui täiemahuline sõda Ukrainas algas, muutusid paljud Eesti pered ärevaks. Kaks aastat hiljem räägime sõjast igapäevaselt vähem, kuid kuklas olev hirm, et see võiks ükspäev ka meieni jõuda, on pannud pered tegema ettevalmistusi puhuks, kui peaks juhtuma halvim.