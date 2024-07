Ema: värske emana olin nii ärev, et ei söandanud enne esmaabikursuse läbimist beebile näputoitu anda

Kuna lapse arst ütles, et püree on lihtsaim viis alustada, sai Freya Karina alustuseks poepüreesid, mida siin on kombeks eelistada. Kuigi mul endal kripeldas sees, kui mõtlesin, et maksan dollari või rohkemgi imepisikese möksikarbi eest, milles võib olla kahjulikke jääk- ja säilitusaineid. Eestiga võrreldes jätab USA toidu­regulatsioon soovida.