Miks meist näputoidu austajad said

Et juba tütre beebieas toidulauda rikkalikuna hoida, hakkasime ta esimese eluaasta keskel kasutama baby-led weaning’u (BLW) lähenemist ehk beebi enda juhitud lisatoitmist, mis on USAs väga populaarne. BLW keskne põhimõte on, et pakud algusest peale lapsele lisatoiduna näputoite, mitte püreesid, et harjutada teda eri tekstuuride ja maitsetega ning saada ta võimalikult paljut proovima.