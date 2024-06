Kadri käib kord nädalas trennis ja sellal on laps isaga. Seda, et keegi teine last hoiaks, on neil juhtunud alles viimasel ajal ja mõned korrad. Alati on sel juhul hoidjaks Kadri ämm. „Mäletan, et esimene kord oli üsna hirmutav,“ jagab ta. „Muretsesin, et laps ei tule emmest lahusolekuga toime. Mingil põhjusel põen väga võimalike hingetraumade pärast.“