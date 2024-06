Näitleja Britta Soll: neljanda lapse tulekuga muutus väga palju. Kui enne oli kõik veel kuidagi hallatav, siis enam mitte

„Kas see tähendab, et sa kipud olema perfektsionist?“ küsin.

„Jah, ilmselt küll. Mulle meeldib, kui asjad on kontrolli all, ja sellest on väga raske lahti lasta. Laste saamine on mind siiski palju õpetanud. Kui neid on neli, ei ole lihtsalt võimalik kõike kogu aeg kontrollida,“ mõtiskleb Britta.