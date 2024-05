Kas mittebinaarsus on lihtsalt seelikutega poisid või midagi rohkemat? Kuidas lapsevanemana pea selge hoida, kui last on raske mõista?

Mittebinaarsus tähendab, et inimene ei tunneta ega määratle ennast sooliselt ei mehe ega naisena. Või siis ei identifitseeri ennast konkreetselt ühe sooga. Sugu pole ju ainult bioloogiline. Sugu on ka tunnetuslik ehk see, milline on inimese sooidentiteet, ja juriidiline. Mittebinaarsus tähendab, et inimene ei paiguta end kaksikjaotusesse mees või naine. See aga ei tähenda, et ta ei võiks end aeg-ajalt väljendada nii-öelda feminiinsemalt või maskuliinsemalt. Sooline eneseväljendus on mäng!

Kui teismeline tuleb koju jutuga, et ta on mittebinaarne, siis kui suur on tõenäosus, et see on sotsiaalmeedia mõjutusel tekkinud faas? Soov kuskile kuuluda?

Võib muidugi ka faas ja uudishimu olla. Protsenti ma öelda ei oska, sest seda on vähe uuritud ja see uurimine on mega laetud. Võib olla faas, võib olla ka see, et olen 14, kuulen, kuidas keegi räägib mittebinaarsusest ja seda selgitab ning tekibki see hetk, et ahhaa... nüüd ma saan endast ka aru. Võib ka olla katsetamine või protest. Näiteks soonormide, ühiskonna, vanemate vastu.

Kas sellised etteasted nagu Eurovisionil võivad noori ka mõjutada? Või anda hoopiski julgust?

