Ühe noore avameelne lugu: olin vägivaldne, karjusin õpetajate peale ja tarvitasin alkoholi. Sattusin kinnisesse lasteasutusse

Roosa-Angelika (16) sattus 13. aasta vanusena kinnisesse lasteasutusse. Tüdruk oli korduvalt nii endale kui ka teistele viga teinud, tarvitas alkoholi ja jooksis kodust ära.

„Koolis tundsin, et õpetajad püüavad mind kõiges süüdistada, seetõttu tekkisid pidevalt konfliktid. Kippusin ka klassikaaslasi oma pahandustesse kaasa tirima,“ räägib Roosa-Angelika, kelle käitumine oli niivõrd problemaatiline, et ta jõudis kohtusse, sest oli lõhkunud teiste vara, kuritarvitanud alkoholi ja narkootikume. Kohtus jõuti otsusele, et Roosa-Angelika peab minema kinnisesse lasteasutusse. Vanemad kartsid tüdruku elu pärast ja olid otsuse üle isegi tänulikud.