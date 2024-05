Isa küsib vanemlusnõu enda emalt ega mõista oma naise meelehärmi: mu ema on kolm last üles kasvatanud, muidugi usaldan ma teda rohkem!

Kuna mehe ema on üles kasvatanud kolm last, on ta tema silmis kogenum ja usaldusväärsem kui ta naine, kelle jaoks on emaroll küllaltki värske.

Mehe naise tunnetest aru saamiseks ei pea olema geenius. Oma käitumisega tekitab ta naises tõenäoliselt tunnet, et ta on ebakompetentne, ebausaldusväärne ja pole emarolli jaoks pädev. Pidevalt enda emalt nõu küsimine ja ema arvamuse pjedestaalile tõstmine on tema naise jaoks naeruvääristav ja ilmselt ka alandav. Eriti kui ta ise pole kõrvalist nõu palunud.

Jah, mehe ema on tõesti kasvatanud üles mitu last, aga nende beebiajast on möödas juba pikk aeg. Kasvatuslikud põhimõtted kui ka suhtumine turvalisusesse on selle aja jooksul meeletult muutunud. Ja paraku jäävadki inimesed tihti kinni just tõdedesse, mis kehtisid sel ajal, mil nende lapsed väikesed olid. Ainuüksi seetõttu tuleks mehel õppida rohkem kuulama oma naist. Rääkimata sellest, et tegelikult on internetiotsing avatud ka mehele endale. Selle asemel, et iga asja peale oma emale helistada, võiks ta tänapäevast ja adekvaatset infot ka ise otsida selle asemel, et tekitada peresiseseid konflikte. Säärane lähenemine lõhub aga suhet nii ta enda ja ta naise vahel, kui ka ta naise ja oma ema vahel.