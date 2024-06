Jurist selgitab | Kes pärib mu elukaaslase vara, kui oleme vabaabielus? Kas mul on ta korterile mingigi õigus?

„Oleme elukaaslasega koos elanud 10 aastat ja meil on ühiselt kolm väikest last. Minul on endisest suhtest 12aastane tütar ja elukaaslasel 14aastane poeg. Minu tütar on algusest saati meiega koos elanud, elukaaslase poeg külastab meid nädalavahetustel. Elame vabaabielus, sest pole näinud otsest põhjust abielluda – elu on meil tänu lastele ju nagunii ühine. Elame elukaaslase korteris, mille ta ostis juba enne meie tutvumist. Nüüd aga jäin mõtlema, et kui mu elukaaslasega peaks midagi juhtuma, siis mis meie kodust saab? Kas siis minul ei olekski tema surma korral mingit õigust korterile?“