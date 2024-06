Kas on üldse mõtet pingutada?

Lõpuks olemegi loomaaias ja peaks algama põnevaim osa. No ja Hõbe jaoks algabki! Saame kapi võtme, et ära panna reisikotid. Ja nagu te arvate võite, on see väike võtmeke talle vaat et selle külas­käigu suurim elamus, millega pikalt mängida. Pärast tõsisemat veenmist saame loomaaias siiski edasi liikuda. Järgmine elamus ootab Hõbet peavärava kõrval – loomaaia kaart, mille saab kaasa võtta ja mis naelutab ta tähelepanu nii, et 15 minutit istub peagi kolmeseks saav laps kärus ja piidleb ainiti enda ees suurt paberit, tõstmata pilku pea ühegi looma peale. Kui proovin veenda, et „vaata kael­kirjakut, teda juba Eesti loomaaias ei kohta“, mõtleb ta hetke, põrnitseb looma segaduses pilguga viivuks ja tõttab kivikesi hunnikusse laduma.