Taavi Eilat: võid ju tahta tervislikku toitu pakkuda, aga mida sa teed, kui laps röökides hoopis makarone nõuab

Olen Hõbega reisil Brüsselis. Paari päeva jooksul näen hoopis teistsugust euro­linna kui varasematel kordadel töölähetustel – mänguväljak mänguväljaku järel. Viimasel päeval võtan ohtralt aega, et sõita rongiga lähedal asuvasse Antwerpenisse ja käia Hõbega looma­aias: näha kaelkirjakut, elevanti, lõvi ja kõiki teisi suuri neljajalgseid. See ettevõtmine on tülikas mitme kandi pealt, sest tuleb pakkida kaasa kompsud ja käru, et pärast lennukile jõuda; teha selgeks logistika ja võidelda lapse tujudega. Aga küllap see pingutus tasub end ära…