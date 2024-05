VAHVA VIDEO | Kuidas lapsele suuhügieeni õpetada? Jääkuubikuresti ja plastiliini abil!

Kleebi papitükile punasest või roosast paberist välja lõigatud suu. Võid selle ka vildikate või muu meelepärasega joonistada. Seejärel kleebi jääkuubikurest papile niiviisi, et augud jääksid vastu pappi. Said õigesti aru - jääkuubikurestist said hambad! Joonista markeriga hammastele plekid ja aseta vahedesse plastiliini.

Palun väga: puhastamist vajav suu on ootel!