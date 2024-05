Ema täitis tütre unistuse ja üllatas teda Taylor Swifti kontserdiga

„Millalgi veebruaris hakkas tütar mulle iga päev midagi Taylor Swiftist rääkima. Kuidas talle metsikult meeldivad ta laulud ja kuidas tema laulude sõnad on ikka nii suure mõttega ja kas ma tean, et Taylor tuleb suvel Euroopasse. Ta jutustas, kuidas ta sõbrannadega aina Taylorit kuulab ja unistab kontserdile pääsemisest. Mida aeg edasi, seda suuremat helki ma oma lapse silmis nägin. Otsustasin, et pean ta Taylori kontserdile viima. Siis ma veel ei aimanud, et see on peaaegu võimatu missioon,“ meenutab Elin Eesti Päevalehe nädalalõpulehes LP.