Kas sügad sügiseni või aitad end? Pisike taskuseade pakub sääsepunnidele keemiavaba leevendust

Vana tarkus uues kuues

Rahvatarkus tunneb putukahammustustest tekkiva sügeluse leevendamist soojusega. Mõnedki soliidses eas matkajad ja metsamehed on nooruspäevil lõkketules lusikat soojendanud ning seda siis hammustuskohtadel hoidnud. Sõltuvalt inimesest toimib see meetod praegugi üsna kenasti.

Samasugust mehhanismi kasutab Beureri toodetud putukahammustuse leevendaja . Väike ja kerge taskuseade kannab nahale väga täpselt reguleeritud hulga soojust, vältimaks võimalust põletusvillide tekkeks, mida juhtub lõkkes kuumutatud lusika kasutamisel üsna tihti, sest metalli temperatuuri palja silmaga määrata on võimatu.

Miks soe aitab?

Kui sääsk või herilane oma ohvrit ründab, süstib ta naha alla koos süljega vere vedeldamiseks vajalikke aineid, mis läbi peenikese londi enese täis imemise üldse võimalikuks teevad. See kavalus aga kutsub inimese organismis esile reaktsiooni, mis tekitab sügelust ja turset.

Putukahammustuse leevendaja kannab nahale kontrollitud hulga soojust, aidates sel moel kiiremini neutraliseerida herilase mürki ja lagundada putukate süljes olevaid valke, vähendada sügelust ning kiirendada paranemist. Samas võib soojus rahustada ka närvilõpmeid, et pärssida sügelussignaali ajusse jõudmist ning kiirendada seejuures vereringet – kõik selleks, et toetada hammustusest paranemist.

Lihtsamast lihtsam kasutada

Mugavust silmas pidades on seade disainitud mahtuma isegi taskusse. Tänu sellele on kahe AAA-patareiga töötav abimees kohe käepärast võtta. Seadme pisike metallplaat tuleb vaid asetada hammustuskohale ja valida kas 3 või 6 sekundi pikkune programm, mille lõppemisest annab teada signaal.

Beureri uus seade sobib neile, kes hoolivad tulevikust, sest erinevalt pihustitest või kreemidest, mis võivad sisaldada kahjulikke kemikaale ja kasvatada keskkonnareostust, on tegu igati jätkusuutliku alternatiiviga. Ainus, mida vaja teha, on vahetada toiteallikaid. Ei mingeid ühekordseid lisatarvikuid. Kuigi kuumus võib ehmatada lapsi, on pisike aparaat nende nahale siiski täiesti ohutu ja seda võivad kasutada ka rasedad.