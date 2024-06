Keelega-meelega

Ta paneb käed puusa ja näole tuleb ilme, mis ei anna alust asjadest mitut moodi aru saada – tegu on suurejoonelise ehitusega, aga kas on ikka nii palju lõhkuda vaja? Saaks ju ka nii nagu ühel vanalinna tänaval, kus igal hommikul on uus jupp munakive üles võetud ja maa sisse sügav auk kaevatud, kuhu siis imeilusad erkkollased torud sisse lükatakse, nagu päikesekiired. Kaevajatel ja lükkajatel on sama erkkollased tööriided seljas, või vähemalt nokats peas. Igati ilus vaatepilt.