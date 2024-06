Kui kallis peab olema lõpupidu?

Enda lasteaia lõpetamisest mäletan piltide järgi, et sai rahvarõivastes tantsitud, kuid ma pole kindel, kas seal midagi muud toimus. Minu lapse lõpupeo korraldus algas rühma meililistis juba mitu kuud tagasi ja mitu koosolekutki on toimunud. Selle kõrvalt on vanemlusgruppides jäänud silma vestlusi, kus võrreldakse lõpetamiste kulusid ja – loen neid hämminguga.