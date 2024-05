KRISTIINA BLOGI | Emadus on teinud mind nii sentimentaalseks, et mõnikord valutan südant ka võõraste laste ja nende emade pärast

Üks suuremaid õppetunde, mida tütred mulle õpetanud on, on hetkes elamine. Olen terve elu olnud patoloogiline mineviku sündmuste üle põdeja ja samas veel ees ootavatest asjadest unistaja. Väikesed lapsed ei mõista eriti aja kontseptsiooni, neil on kõik kohe. Või siis KOHE! Tuleb olla kohal, siin ja praegu. Ja samas just laste pealt näeb kõige paremini aja möödumist. Mu 6-aastane vanem tütar tundub aeg-ajalt juba nii suure inimesena, et olen viimasel ajal mitmeid kordi võtnud ette tema beebiea pildid ja imestanud, et kuhu see pisike tüdruk kadunud on. Teisalt on kummaline tõdeda, et kogu tema isiksus ja olemus on ka beebipiltidelt näha, siis ma lihtsalt ei teadnud, et just need omadused on need, mis talle püsivalt külge jäävad.