Peatoimetaja veerg | Kas väikelastega tasub reisida, kui nad hiljem seda ei mäleta? Jah!

Oleme kolme lapsega pisikesest peale igal talvel mõnes kauges kohas reisil käinud, alati viiekesi. Ning jah, ma olen palju kordi endalt küsinud, kas see kõik ikka on seda väärt – nad ju ei mäleta neist reisidest pea midagi. Nad ei oska veel hinnata. Ja muidugi teeb see meele mõruks, kui suurte maiade püramiidide keskel teatavad kaks väiksemat, et nemad enam ei viitsi ja läheks juba tagasi hotelli basseini...

Ilmselt nad ei mäletagi tegelikult paljusid maid ja käike. Aga nad jäävad alati mäletama, et me käisime. Kuskil, viiekesi. Nad kasvavad teadmises, et meie pere rändab ja teeb seda alati koos. 16aastane tütar küsis meilt näiteks hiljuti, et kas me ikka võtame teda siis ka reisidele kaasa, kui ta täisealiseks saab, või jääb ta siis sellest „meie pere asjast“ välja... Ei suuda ka tema oma esimesi reise meenutada, ent ometi teab, et neil on meie peretraditsioonides oluline koht.