Tasub ikka!

Oleme kolme lapsega pisikesest peale igal talvel mõnes kauges kohas reisil käinud, alati viiekesi. Ning jah, ma olen palju kordi endalt küsinud, kas see kõik ikka on seda väärt – nad ju ei mäleta neist reisidest pea midagi. Nad ei oska veel hinnata. Ja muidugi teeb see meele mõruks, kui suurte maiade püramiidide keskel teatavad kaks väiksemat, et nemad enam ei viitsi ja läheks juba tagasi hotelli basseini...