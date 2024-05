Asjatundjad annavad nõu, kuidas üleliigsed lasteriided hõlpsalt järelturul maha müüa

Teisel ringil toodete müümisega alustajatele soovitab Aunapuu tutvuda turuhinnaga. „Kui alles alustad teisel ringil müümist, võta hetk, et vaadata, mis hindadega teised sarnaseid tooteid müüvad – atraktiivne hind on müügiedu alus.“

Enne riiete edasi müümist tasub mõelda pesuvahendile, millega riiet pesta. Keemilised pesuvahendid on Merylin Rüütli sõnul täis lõhnaaineid, värvaineid ja säilitusaineid, mis ärritavad nahka ja võivad kutsuda esile allergilisi reaktsioone. „Riideid võiks pesta ökoloogiliste pesuvahenditega, kuna need on igale nahatüübile sobilikud. Eriti tundlik on väikelaste nahk,“ selgitas Rüütli.

Yagas jõuab üks toode mitmekümne tuhande silmapaarini päevas. Järelturul mängivad olulist rolli toote fotod, kuna ostuotsus langetatakse suuresti just piltide põhjal. Seetõttu soovitab Yaga asutaja teha kvaliteetsed tootefotod ja veenduda, et pildil oleks hoolitsetud mulje. „Tee pilte heas valguses ja veendu, et ümber oleks puhas keskkond,“ lisas Aunapuu. Merylin Rüütli soovitab enne pildistamist ka kontrollida, et riietel plekke ei oleks. „Samm üks: eemalda plekid ja samm kaks: triigi või auruta riided sirgeks. Nii saad paremad tootefotod.“

„Riiete müügil tuleb silmas pidada hooajalisust,“ ütles Aunapuu. Tema sõnul tuleb tihti ette seda, et müüjad on ühes aastaajas, aga ostjad vaatavad juba tulevikku. „Tihtipeale tahetakse talve lõpus kampsunid ja joped maha müüa, kuna neid pole enam vaja. Samas ostjad otsivad juba kevadisi riideid.“ Aunapuu soovitab kindlasti jälgida, et müügile lisatav kaup vastaks hooajale.

Yaga platvormi kaudu liigub keskmiselt uuele ringile üle 65 000 toote kuus. Üldiselt on kõige kõrgema müügiaktiivsusega kuud kevade alguses, kui lumi hakkab ära sulama. Tänavu lükkus Yaga asutaja Aune Aunapuu sõnul vilgas kauplemisperiood veidi edasi. Nüüdseks on aga riiete kauplemishooaeg tõeliselt käima läinud. See omakorda tähendab, et populaarsel perioodil on ka konkurents järelturul suurem ning toodete müügiga tuleb vaeva näha.

Toote aus seisukord

Lisaks õiglasele hinnale on oluline anda aus ülevaade toote seisukorrast. Kui toode on kulunud või defektiga, tuleb see kindlasti kirjeldusse üles märkida. Aunapuu sõnul lisavad põhjalikud tootekirjeldused usaldusväärsust ning välistavad riski, et osja ei ole tootega peale ostu sooritamist rahul.

Neutraalne lõhn

Inimesed eelistavad uute riiete puhul, et need lõhnaksid puhtalt, kuid lõhn oleks neutraalne. Sama ootus kehtib ka järelturul ostetavate riiete puhul. Rüütli kiidab, et paljud müüjad lisavad riiete kirjelduse juurde, et riided on suitsuvabast kodust. Tema sõnul võiks sarnaselt lisada tootekirjeldusse näiteks märke „riie on pestud ökoloogilise puhastusvahendiga“. See annab ostjale kinnituse, et riided lõhnavad värskelt, kuid mitte vängelt ning on allergeenivabad.

Erksad värvid

Järelturul lähevad paremini kaubaks kas vähekasutatud või kasutatud, kuid värske välimusega riided. Ökopesuvahendid ei kuluta riide värvi ja materjali, kuna need on riidekiule pehmed kui keemilised pesuvahendid. „Riide värv ja tekstuur säilivad kauem poeväärsena,“ ütles Rüütli ning lisas, et veel üks nipp riiete värvi kirkamaks teha on lisada pesumasinasse spetsiaalset pesuäädikat, mis pehmendab pesu ning sobib ka spordiriiete pesuks.

Keskkonnasõbralik pakend

Rüütli ja Aunapuu on ühel nõul, et kaubeldes teisel ringil tasub keskkonnasõbralikkust silmas pidada ka toodete pakendamisel. Aunapuu räägib, et riiete pakendamiseks kasutatav pakend peaks olema puhas ja terve, kuid see ei pea olema uus. „Väga tervitatav on kasutada Yagas riiete saatmiseks ära koju kogunenud paberkotid või pappkarbid,“ lisas ta. Rüütli sõnul näitab ökotoodete populaarsuse kasv, et ka nõudlus keskkonnasõbralike pakendite järele aina kasvab. „Teise ringi riideid võiks ka teise ringi pakendis olla – mida looduslikum, seda parem. Asjade saatmisel võiks vältida uute pakendite soetamist.“

Jaga sõprade ja jälgijatega

Enamikul Yaga kasutajatel on müügistaaži juba kogunenud, mistõttu toovad regulaarselt müüke püsikliendid, kes poodi juba fännavad. Samas uutele müüjatele soovitab Aunapuu anda enda poest võimalikult paljudele teada. „Jaga enda Yaga poe linki koos mõne toote fotoga sotsiaalmeedias ning räägi sõpradele ja tuttavatele mõnest huvitavast esemest, mida sa müüd.“

Müü turvaliselt

Eestlased eelistavad riideid müüa veebipõhistel järelturgudel, populaarseimad on Facebooki turg ja Yaga. Peamised argumendid on kasutusmugavus ja kiirus. Aunapuu sõnul tuleks kindlasti müües veenduda, et kaubeldav platvorm on turvaline. „Kõige mugavam lahendus on klientidele see, kui pangalinkidega tasumise võimalus ja pakiautomaatidesse saatmine on juba külge liidetud.“