SUUR ÜLEVAADE | Tasuta ja ägedad üritused üle Eesti, kuhu lastekaitsepäeval minna

Laupäeval ehk esimesel juunil on lastekaitsepäev. Nagu tavaks toimub sel puhul palju erinevaid üritusi, mis on mõeldud just laste rõõmustamiseks. Kogusime kokku erinevad üritused koos kirjeldustega, et saaksid kergemini valida, kuhu sel päeval suund võtta!