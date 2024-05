Lapsega koduseks jäänud isa: ei ole sedasi, et laps on kõigepealt ema vastutus ja siis isal on variant tulla vaikselt midagi võtma

Kui küsin kohe alguses otse, kuidas siis saab ühest muidu töötavast ja kommunikatsioonivaldkonnas karjääri tegevast mehest beebiga kodune isa, teatab Martin, et neil oli Kristiga selline kokkulepe juba enne lapse sündi. „Mina ütlesin, et ma kindlasti tahan olla kuus kuud lapsega kodus, sest ma tunnen, et mul on see õigus. Seda poole aasta plaani pakkusin ka selle eeldusega, et emana oleks mu elukaaslasel justkui õigust rohkemale,“ naerab ta.