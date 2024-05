Rõõmus uudis teatrifännidele! Suvel saab Tartus nautida kogupereetendust „Lärmisepa tänava Lota“

Lota on väike tüdruk, kes elab ema, isa, venna ja õega Lärmisepa tänaval. Tema kõige parem sõber ja kaaslane on kaisuloom sigakaru. Lärmisepa tänaval elab ka tädi Berg, kes on Lota jaoks väga oluline, sest temaga saab elust tõsiselt rääkida. Kui õde ja vend kiusama kipuvad või üldse maailm Lotaga ebaõiglaselt käitub, on just tädi Berg see, kes oskab kõige paremini aidata. Aga mõnikord suudab Lota ka ise probleeme lahendada ja kui ta on juba midagi endale pähe võtnud, ei suuda keegi teda takistada.