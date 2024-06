Poja vähile kaotanud vanemad: meil oli valik, kas anda alla või proovida edasi. Lõpuks tõstsid ka arstid käed üles, aga teame, et andsime endast kõik

Laste ja noorte vähki haigestumine on viimase 50 aasta jooksul kasvanud keskmiselt 1,1% aastas. Paljud neist saavad tänu arenenud meditsiinile õnneks terveks. Aga mitte kõik. Nii läks ka Kaspariga, kes sai hirmutava diagnoosi 2,5aastaselt. Pärast 9 aastat kestnud võitlust, suri poiss märtsi lõpus. „Mulle annab rahu teadmine, et me proovisime kõike, mida vähegi võimalik,“ ütleb Kaspari ema Elina.