KUULA | Annika Pikkmets räägib, milline YFU vahetusema elu seitsme pojaga

Berliinist pärit Bruno on viimase aasta jooksul kirjeldanud mitmeid Eesti kogemusi kui: "see on nii väike!?" Bruno arvates on Eestis kõik väga väike – alates linnadest kuni igapäevaelu detailideni. Pärnu maakonnas elava poisi jaoks on erilisteks elamusteks olnud pere saunatraditsioon, jahil käimine ja marti jooksmine.