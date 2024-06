Suhte tugevdamiseks lastelaagreid korraldama. „Tahtsin pakkuda lastele sõpru, mehele puhkust ja endale rohkem ühist pereaega“

Kaaslasele peab saama loota kõiges

Kali Kai usub, et nende pika liidu saladuseks on kindlasti vastastikune armastus, oma vajadustest rääkimine ning soov ja tahe olla koos. „Samuti kirg ja koosloomine. Pean meie suhte juures oluliseks usaldust ja seda, et võin alati oma kaaslasele loota. Seda nii kodu, kui ka laste eest hoolitsemisel. Minu väärtuseks meie suhtes on meie minevik. See, kust oleme koos läbi tulnud ja teinud suuri muutuseid just koos luues ja otsustades teha teisiti, samal ajal tänutunne hinges helisemas.“

Ka Marek nõustub ning lisab, et nende pika koosolemise saladuseks on hingeline side, kompromisside tegemine, teineteise austamine ning vabadus kindlate piiridega. „Väärtustan meie suhte juures teineteisega arvestamist, mõistmist ning toetamist. Samuti on oluline ka üksteise austamine.“

Lapsed võivad suhtes oleva kire kustutada, aga see ei pea nii jääma

Kõik lapsevanemad teavad, et kuigi laste kõrvalt on keeruline leida aega teineteisele ja suhtele, siis on see ometi oluline, et suhe püsiks. Kali Kai nendib, et ka neil alles hakkab kolme lapse kõrvalt tulema ruumi oma ajale. „Teineteise jaoks aja leidmine on keeruline, aga mitte võimatu. Pean taas tõdema, et kirg ja soov olla koos, on see, mis loob justkui iseenesest aega üksteisega koosolemiseks,“ lausub ta ja selgitab, et selleks, et suhe säiliks ja süttiks on aja leidmine teineteisele oluliseks punktiks. „Lapsed võivad suhtes kire kustutada. Meilgi on olnud hetki, kus kirg on kustumas. Selle saab aga alati taas sütitada oma tahte, otsuste ja suhtlemisega. Omavahel olla, särada ja lihtsalt vabalt võtta, on tähtis,“ räägib ta.

„Ega me väga ei leiagi aega, et koos olla. Õhtuti, kui lapsed magama pandud, siis oleme natukene omavahel. Vahest planeerime nii, et lapsed on turvalises kohas hoius – siis saame minna ja olla hetke üksteisega. Omavaheline aeg on oluline. See annab palju jõudu edasi liikumiseks,“ arvab Marek.

Soov pakkuda lastele sõpru, mehele puhkust ja endale rohkem ühist pereaega