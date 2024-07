Vähieelse näitajaga rasedus. Mis saab edasi?

„Ootame uuringu vastuse ära ja siis vaatame, kas ja kuidas saame selle rasedusega jätkata,“ ütles arst Marisele, kes kartis väga, et peab äkki beebist loobuma. Talle tuli üllatusena, et papilloomiviirusest tingitud rakumuutused ja vähieelsed seisundid on ka rasedate seas levinud mure.