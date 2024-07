Vähieelses seisundis rasedaks jäänud naine: olin ärevil ja mõtlesin, mis saab siis, kui peaks halvasti minema

Pärast analüüsimaterjali võtmist ütles arst, et kui kõik on hästi, siis ta ei helista. „Ühel päeval mu telefon siiski helises ja teisel pool toru oli arst, kes ütles, et talle ei meeldi mu tsütoloogilise testi vastus. Ta kutsus mind kolposkoopilisele uuringule,“ meenutab Sänni.

Kolposkoopia käigus tehti ka biopsia, haigestunud piirkonnast võeti koetükk. „Arst teatas, et mul on raske düsplaasia ehk vähieelne seisund, mille on põhjustanud viirusetüvi HPV31. Kuulsin, et pean minema operatsioonile, mille kõigus eemaldatakse osa emakakaelast.“