Nägemisprobleemid kimbutavad ka lapsi. „Märkasime, et laps koperdas eakaaslastest rohkem ja ei saanud asju haarates kätte“

Üheks sagedasemaks imiku silma­probleemiks on pisara­kanali sulgus. Just see tabas Liisi tütart Eleeni (5), kelle üks silm esimestel elukuudel punaseks läks. Pere oli tõsiselt hädas, sest iga päevaga lisandus uusi sümptomeid: silm jooksis vett ja oli nii rähmane, et mõnel hommikul ei saanud tüdruk silma lahtigi.