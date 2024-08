Laps kõhule, käed vabaks ja suve lõppu nautima! Kuidas lapsele kandevahendit valida ja mida silmas pidada?

„Soojal ajal on oluline jälgida, et kandjal ja kandevahendis oleval lapsel poleks liialt palav. Selleks tuleks mõlemale valida õhuke riietus, soovitatavalt naturaalsetest materjalidest. Kandevahendiks sobib nii kande­kott kui ka erinevad linad. Vaid trikoolina pole suvel hea valik, kuna see nõuab oma venivusest tingitult lapse taha kolme kihti kangast, mis võib ta kergelt higistama panna,“ õpetab lapsekandmise entusiast, viie lapse ema Berit Piho.