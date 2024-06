„Mu 9aastasel tütrel on pool aastat olnud telefon. Ta sai selle koos kriteeriumiga, et mul on luba hoida silm peal sellel, mille jaoks ta seda kasutab. Siiani pole ma tundnud vajadust teda kontrollida, aga nüüd pean ennast väga tagasi hoidma. Mingil põhjusel ei saanud ta internetiotsingut lahti ja ta palus mu abi. Sain asja korda ja hakkasin sisse toksima, mida ta otsida tahtis, kuna ta ei osanud seda ise täpselt kirjutada, aga mulle lõid ette ta viimased otsingud. Mul oli raske oma üllatunud nägu varjata - otsinguteks kasutatud märksõnad olid väga seksuaalsed, pigem isegi pornograafilised. Neist pehmeim