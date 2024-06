Lapsed liikuma! Tallinnas toimuvad läbi suve tasuta ägedad välitreeningud

Kõik treeningud on osalejatele tasuta. Treeningute pikkus on orienteeruvalt 1–2 tundi. Osalejad registreeritakse treeningute toimumiskohas. Treeninguid ei toimu riiklike pühade ajal – 24. juunil ja 20. augustil. Tõukeratta treeningutel osalemiseks on vajalik isiklik tõukeratas ja kiiver. Tallinna Keskraamatukogust saab tõukerattaid ja kiivreid tasuta laenutada.