PODCAST | Perelepitaja: lapsel on ükskõik mis elatiskalkulaator ütleb, ta vajab turvatunnet

Vastupidiselt palju levinud arvamusele ei ole perelepitusel vanemate ära leppimisega suurt pistmist. „Teenusele pääsemiseks on kaks tingimust - kaks inimest on otsustanud lahku minna ning neil on vähemalt üks laps. Eesmärk on leida ühised kokkulepped," sõnab perelepitaja Triin Kibuspuu, kes seekordses episoodis jagab, mis kasu võib lahku läinud pere tasuta perelepituse teenuselt saada.