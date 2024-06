Lottemaa avas oma 10 hooaja! Koos Lottemaaga peab oma juubelit tänavu ka jänes Adalbert

„Alustati kõigest 15 tegelaskuju ja 2 etendusega päevas. 10 aastat hiljem oleme kasvanud 30 tegelaskujuga muinasjutuliseks keskkonnaks, kus iga päev mängime maha viis etendust, anname meeleoluka kontserdi, toimuvad töötoad, spordikass Mati maraton, tehakse teadusteatrit ja palju muud põnevat. Võrreldes algusaastaga oleme juurde ehitanud mitmeid leiutisi ja maju – Dr Ave polikliinik, Leo paadikuur, Alexi jõujaam on neist silmapaistvamad. Poole suuremaks on kasvanud seikluspark, kuhu on lisandunud ohtralt ronimisradasid,“ kommenteerib Lottemaa turundusjuht Kaire Lerg.

Koostöös kodumaise energiaettevõtte Alexelaga on sellest suvest Lottemaa parklas olemas ka elektriautode laadimisjaam. „Keskkonnateadlik samm on tehtud kliendikogemuse mugavamaks muutmise eesmärgil ja et propageerida ökoloogilise jalajälje vähendamise vajadust,“ kinnitab turundusjuht.

Lottemaa meelitab igal suvel Pärnumaale kümneid tuhandeid külastajaid Eestist ja mujalt maailmast. Pargist on kujunenud Eesti olulisim turismiatraktsioon, mis on tuntud oma unikaalse atmosfääri ja erilise muinasjutulise elamuse poolest. Iga külastaja saab osa Lotte muinasjuttudest tuttavaks saanud autentsest Leiutajatekülast ja rõõmsatest seiklustest. Leiutajatekülas on tavaks, et kõikidel elanikel on võimalus elus kolm korda juubelit pidada ja millal nad seda teevad, on nende enda otsustada. Sel aastal on otsustanud oma juubelit pidada jänes Adalbert. Kui aga Adalbert juba mängu tuleb, võib kindel olla, et ees ootavad sekeldused ja seiklused, millesse kõik teemapargi külastajad tänavu suvel kaasa haaratakse.