KUULA | Helen ja Jaen Lainevool vahetusvanemateks saamisest, kui tütre tuba aastaks tühjaks jäi

Kuidas aidata kaasa vahetusõpilase eesti keele õppimisele? Lainevoolud räägivad Karolaga eesti keeles ja julgustavad teda samuti eesti keeles vastama. Lisaks on nad leidnud keeletunde ja keelevahetusprogramme.

Helen ja Jaen rõhutavad, et piisab pere igapäevastesse tegevustesse ja traditsioonidesse kaasamisest. Lihtsad asjad nagu ühised söögikorrad ja jalutuskäigud loovad tugeva sideme.

Saates tuleb juttu veel sellest, et mida perekond koos ette on võtnud ja mis on toredamad hetked koos vahetusõpilase Karolaga.