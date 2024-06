AASTANE SÄÄSTMISEKSPERIMENT | Aasta lõpuks meelerahufondi 10 000 eurot. „Eksperiment on meile täiesti uue mõtteviisi andnud“

Pärnust pärit perekond Kruusmann on Kogumispäevik kogukonna toel asunud aastasele teekonnale, et omandada rahatarkust. Ja seda kõike avalikult oma kulusid-tulusid-eesmärke jagades. Viimased pool aastat on perel abiks olnud mentorid, edasi tuleb neil toimetada iseseisvalt. Kuidas läinud on ja mis eesmärgid perel edaspidiseks on?