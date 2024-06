VIDEO | Lihtsad ja ägedad aknakleepsud, mille tegemiseks vajad ainult 3 koostisosa, mis sul ilmselt kodus olemas on!

Muidugi võib ju kasutada juba ostetud spetsiaalseid aknakleepse, aga veel vahvam on need lapsega koos ise valmis maalida. Ja olgem ausad - laste jaoks on suurim lõbu tegevuse juures värvi enda meisterdamine! Õnneks on see projekt väga lihtne ega eelda suure tõenäosusega isegi poodi minekut!